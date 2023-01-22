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Сенсация: Первая ракетка мира покидает Australian Open

Теннис
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Такого никто не ожидал

Сенсация: Первая ракетка мира покидает Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек проигрывает в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче за право сыграть в четвертьфинале соревнований лучшая теннисистка мирового рейтинга проиграла Елене Рыбакиной (WTA №25).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу спортсменки из Казахстана, на счету которой 6 подач на вылет, 24 виннера, 25 невынужденных ошибок, 4 из 6 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.

В матче 1/4 финала Australian Open она сыграет против латвийской спортсменки Елены Остапенко (WTA №17).

Это была вторая встреча между Швентек и Рыбакиной, счет 1-1. Казахская спортсменка в третий раз сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. В прошлом сезоне она взяла Wimbledon, а в 2021 году остановилась на стадии 1/4 на Роллан Гаррос.

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В статье: Ига Свёнтек
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