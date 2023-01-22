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Рыбакина о победе над Швентек: Я очень уважаю Игу, рада, что прошла дальше
Уважение и культура
Фото: SuperSport
Казахская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №25) прокомментировала
"Это была трудная встреча. Я очень уважаю Игу за ее серию без поражений и выигранные мейджоры. Она молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было тяжело, в важные моменты мне удавалось хорошо действовать, что и сказалось на результате.
Я, как и все остальные, всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда стараюсь быть спокойной, по крайней мере, стараюсь не показывать большого количества эмоций. Мой тренер говорит, что мне, напротив, иногда нужно позволять себе давать им волю, я учусь этому. Это большая победа, и я рада, что прошла в следующий раунд" – сказала она.
Напомним, что в матче 1/4 финала Рыбакина сыграет против латвийки Елены Остапенко.
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