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Ангелина Калинина выходит в 1/8 финала парного Australian Open

Теннис
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Ангелина Калинина выходит в 1/8 финала парного Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA №39) победила в матче 1/16 финала парного Australian Open 2023.

В матче за право сыграть в 1/8 финала наша спортсменка вместе со своей напарницей, представительницей Нидердандов Элисон Ван Эйтванк победили казахско-индийский дуэт Данилина / Мирза.

Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-2) в пользу победительниц поединка, на счету которых 2 подачи на вылет, 31 виннер, 22 невынужденных ошибки, 5 из 11 реализованных брейков и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований украинка и голландка сыграют против тайваньско-китайской пары Чань / Ян.

Напомним, что ранее первая ракетка мира покинула АО 2023.

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В статье: Ангелина Калинина
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