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Нереальное зрелище. Циципас пробился в 1/4 финала Australian Open, обыграв Синнера

Теннис
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Теннисисты провели на корте чуть более четырех часов

Нереальное зрелище. Циципас пробился в 1/4 финала Australian Open, обыграв Синнера

Фото: Roland-Garros

UA-Футбол
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Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас пробился в 1/4 финала Australian Open, обыграв итальянского теннисиста Янника Синнера в поединке, который длился пять сетов.

Встреча в 1/8 финала длилась четыре часа и две минуты. За это время Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.

Australian Open, четвертый круг
Стефанос Циципас - Янник Синнер 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3

Следующим соперником грека станет Иржи Легечка, который сегодня оказался сильнее седьмой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима.

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В статье: Australian Open Стефанос Циципас Янник Синнер
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