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Australian Open. Ангелина Калинина выбыла из из парного разряда соревнований

Теннис
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Украинка не смогла улучшить результат

Australian Open. Ангелина Калинина выбыла из из парного разряда соревнований

Фото: Ubitennis

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина и бельгийка Алисон ван Эйтванк уступили в матче третьего круга Australian Open. Их соперницами были Чжань Хаоцин из Тайбэя и Ян Чжаосюань из Китая. Украинско-бельгийская пара проиграла все два сета.

Australian Open. Третий круг

Ангелина Калинина/Алисон ван Эйтванк (Украина/Бельгия) - Чжань Хаоцин/Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй/Китай, 11) 3:6, 5:7

В второй партии Калинина и ван Эйтванк выходили вперед и могли выиграть, но в 11-м гейме соперницам удалось реализовать брейк, после чего они довели матч до победы.

Стоит отметить, что Ангелина показала свой лучший результат в парной сетке турниров Большого Шлема.

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В статье: Ангелина Калинина
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