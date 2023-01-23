Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Ангелина Калинина выбыла из из парного разряда соревнований
Украинка не смогла улучшить результат
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина и бельгийка Алисон ван Эйтванк уступили в матче третьего круга Australian Open. Их соперницами были Чжань Хаоцин из Тайбэя и Ян Чжаосюань из Китая. Украинско-бельгийская пара проиграла все два сета.
Australian Open. Третий круг
Ангелина Калинина/Алисон ван Эйтванк (Украина/Бельгия) - Чжань Хаоцин/Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй/Китай, 11) 3:6, 5:7
В второй партии Калинина и ван Эйтванк выходили вперед и могли выиграть, но в 11-м гейме соперницам удалось реализовать брейк, после чего они довели матч до победы.
Стоит отметить, что Ангелина показала свой лучший результат в парной сетке турниров Большого Шлема.
Популярное сейчас
- Левый защитник? Впечатляющая карта касаний Зинченко в игре с Ман Юнайтед
- Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо
- Артета - о победе над Манчестер Юнайтед: Эмоциональный матч, много страсти, много качества
- Новак Джокович вслед за Надалем раскритиковал качество мячей на Australian Open-2023
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО