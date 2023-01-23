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ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене

Теннис
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Теннисист поделился фотографией из палаты

ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене

Новина українською

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос сообщил, что перенёс операцию на колене. Об этом теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.

"Операция завершена. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые беспокоятся и посылают сообщения поддержки. Люблю вас", – подписал фотографию Кирьос, добавив эмодзи в виде сердца.

ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене - изображение 1

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В статье: Ник Кирьос
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