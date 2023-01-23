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ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене
Теннисист поделился фотографией из палаты
21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос сообщил, что перенёс операцию на колене. Об этом теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.
"Операция завершена. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые беспокоятся и посылают сообщения поддержки. Люблю вас", – подписал фотографию Кирьос, добавив эмодзи в виде сердца.
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