ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос сообщил, что перенёс операцию на колене. Об этом теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.

"Операция завершена. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые беспокоятся и посылают сообщения поддержки. Люблю вас", – подписал фотографию Кирьос, добавив эмодзи в виде сердца.