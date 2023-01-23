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Новак Джокович разгромил де Минор в матче Australian Open
Результаты очередного матча
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.
Джокович оказался сильнее своего соперника.
Australian Open
Новак Джокович - Алекc де Минор 6:2, 6:1, 6:2
Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
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