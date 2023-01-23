Новак Джокович разгромил де Минор в матче Australian Open

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович расправился с представителем Австралии Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии.

Джокович оказался сильнее своего соперника.

Australian Open

Новак Джокович - Алекc де Минор 6:2, 6:1, 6:2

Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Новак Джокович сойдётся с российским теннисистом Андреем Рублёвым.