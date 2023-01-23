Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко провел стартовый матч на турнире во Франции. В первом круге квалификации он обыграл южноафриканского теннисиста Бенджамина Лока.

Кемпер, Франция

Илья Марченко - Бенджамин Лок 6:1, 7:6(1)

За 1 час и 14 минут украинец совершил 7 эйсов, три двойных ошибки, и реализовал 5 из восьми брейкпоинтов. В свою очередь его соперник один раз подал навылеи и сделал 2 брейка.

За выход в основную сетку украинец сыграет против победителя Иван Гахов (-) - Шимон Валков (Польша).