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Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира во Франции

Теннис
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Украинцу пришлось попотеть во втором сете

Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира во Франции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко провел стартовый матч на турнире во Франции. В первом круге квалификации он обыграл южноафриканского теннисиста Бенджамина Лока.

Кемпер, Франция

Илья Марченко - Бенджамин Лок 6:1, 7:6(1)

За 1 час и 14 минут украинец совершил 7 эйсов, три двойных ошибки, и реализовал 5 из восьми брейкпоинтов. В свою очередь его соперник один раз подал навылеи и сделал 2 брейка.

За выход в основную сетку украинец сыграет против победителя Иван Гахов (-) - Шимон Валков (Польша).

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В статье: Илья Марченко
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