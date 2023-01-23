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Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира во Франции
Украинцу пришлось попотеть во втором сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко провел стартовый матч на турнире во Франции. В первом круге квалификации он обыграл южноафриканского теннисиста Бенджамина Лока.
Кемпер, Франция
Илья Марченко - Бенджамин Лок 6:1, 7:6(1)
За 1 час и 14 минут украинец совершил 7 эйсов, три двойных ошибки, и реализовал 5 из восьми брейкпоинтов. В свою очередь его соперник один раз подал навылеи и сделал 2 брейка.
За выход в основную сетку украинец сыграет против победителя Иван Гахов (-) - Шимон Валков (Польша).
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