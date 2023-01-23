  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Сегодня я не чувствовал боли в бедре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Сегодня я не чувствовал боли в бедре

Теннис
(1 голосов)

Серб набирает оптимальные кондиции

Джокович: Сегодня я не чувствовал боли в бедре

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в матче четвёртого круга Australian Open с Алексом де Минором после недавно полученной травмы левого бедра.

"Сегодня я ничего не чувствовал. Всё было отлично. Благодарю свою медицинскую команду, своего физиотерапевта и Бога. Спасибо, что помогли. Не хочу слишком рано праздновать, всё может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался и как бил.

Вы никогда не знаете серьёзности травмы, пока не сыграете соревновательный матч. В последнее время я принимаю много таблеток, и это неидеально, но я пытаюсь замаскировать боль", – приводит слова Джоковича с интервью на корте Ubitennis.

По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2.

По теме
yellow-arrow
Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира во Франции
yellow-arrow
Новак Джокович разгромил де Минор в матче Australian Open
yellow-arrow
ФОТО. Ник Кирьос перенес операцию на колене
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде