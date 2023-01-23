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Джокович: Сегодня я не чувствовал боли в бедре
Серб набирает оптимальные кондиции
Фото: Tennis World
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в матче четвёртого круга Australian Open с Алексом де Минором после недавно полученной травмы левого бедра.
"Сегодня я ничего не чувствовал. Всё было отлично. Благодарю свою медицинскую команду, своего физиотерапевта и Бога. Спасибо, что помогли. Не хочу слишком рано праздновать, всё может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался и как бил.
Вы никогда не знаете серьёзности травмы, пока не сыграете соревновательный матч. В последнее время я принимаю много таблеток, и это неидеально, но я пытаюсь замаскировать боль", – приводит слова Джоковича с интервью на корте Ubitennis.
По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2.
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