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Новак Джокович мог нарушить правила в матче Australian Open

Теннис
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Серб пользовался подсказками

Новак Джокович мог нарушить правила в матче Australian Open

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в скандальную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Один из теннисных фанатов запечатлел, как во время матча второго круга на Australian Open один из членов бокса Джоковича что-то пишет на бумаге, прикрепляет её к бутылке и передаёт Новаку через работника стадиона. После чего серб внимательно читает написанное.

В комментариях к фанатскому видео некоторые пользователи считают, что Джокович тем самым нарушил правила турнира.

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В статье: Новак Джокович
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