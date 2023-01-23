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Новак Джокович мог нарушить правила в матче Australian Open
Серб пользовался подсказками
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в скандальную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Один из теннисных фанатов запечатлел, как во время матча второго круга на Australian Open один из членов бокса Джоковича что-то пишет на бумаге, прикрепляет её к бутылке и передаёт Новаку через работника стадиона. После чего серб внимательно читает написанное.
В комментариях к фанатскому видео некоторые пользователи считают, что Джокович тем самым нарушил правила турнира.
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