  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open-2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open-2023

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Греческий теннисист выиграл все сеты

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open-2023

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение чеху Иржи Легечке в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Стефанос Циципас - Иржи Легечка 6:3, 7:6(7:2), 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Циципас сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Легечка семь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее обыграл американца Себастьяна Корды.

По теме
yellow-arrow
Марченко обыграл россиянина и не пожал после матча ему руку
yellow-arrow
Стефанос Циципас повторил достижение Роджера Федерера
yellow-arrow
Александр Долгополов поблагодарил теннисистам за помощь в приобретении дронов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде