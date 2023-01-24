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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open-2023
Греческий теннисист выиграл все сеты
Фото: Roland-Garros
Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение чеху Иржи Легечке в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Стефанос Циципас - Иржи Легечка 6:3, 7:6(7:2), 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
Циципас сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Легечка семь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее обыграл американца Себастьяна Корды.
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