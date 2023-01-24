Стефанос Циципас повторил достижение Роджера Федерера

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл чеха Иржи Легечку в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

Благодаря этой победе Циципас повторил достижение легендарного Роджера Федерера, которое он установил в 2006 году. 24-летний грек стал самым молодым игроком в мужском теннисе за последние 16 лет, которому удалось выйти в третий подряд полуфинал Australian Open.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.