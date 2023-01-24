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Марченко обыграл россиянина и не пожал после матча ему руку
Достойное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в финале квалификации "челленджера" во Франции. В матче второго круга он обыграл россиянина Ивана Гахова.
Кемпер, Франция. Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Иван Гахов (-, 4) 7:6(6), 7:6(2)
Поединок продолжался 1 час 45 минут, за которые Марченко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал два брейка.
Стоит отметить, что для украинца это будет первый турнир в этом году, в котором он сыграет в основной сетке.
После завершения игры украинец не стал пожимать руку своему сопернику.
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