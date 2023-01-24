Марченко обыграл россиянина и не пожал после матча ему руку

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в финале квалификации "челленджера" во Франции. В матче второго круга он обыграл россиянина Ивана Гахова.

Кемпер, Франция. Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Иван Гахов (-, 4) 7:6(6), 7:6(2)

Поединок продолжался 1 час 45 минут, за которые Марченко шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал два брейка.

Стоит отметить, что для украинца это будет первый турнир в этом году, в котором он сыграет в основной сетке.

После завершения игры украинец не стал пожимать руку своему сопернику.