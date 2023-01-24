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Ник Кирьос: У меня нет страха ни перед одним игроком

Теннис
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Теннисист ответил на вопрос подписчиков

Ник Кирьос: У меня нет страха ни перед одним игроком

Фото: Prosports.kz

Новина українською

21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, есть ли теннисист, встреча с которым вызывает у него тревогу.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику "Вопрос – Ответ". Один из пользователей спросил его:

"Боишься ли ты определённых матчей? И как ты противостоишь этому страху?"

"У меня нет страха ни перед одним игроком. Я обыгрывал их всех в значительной степени", — ответил Кирьос.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

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В статье: Ник Кирьос
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