Ник Кирьос: У меня нет страха ни перед одним игроком

21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, есть ли теннисист, встреча с которым вызывает у него тревогу.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику "Вопрос – Ответ". Один из пользователей спросил его:

"Боишься ли ты определённых матчей? И как ты противостоишь этому страху?"

"У меня нет страха ни перед одним игроком. Я обыгрывал их всех в значительной степени", — ответил Кирьос.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.