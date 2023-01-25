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Магда Линетт вышла в полуфинал Australian Open-2023
За полтора часа она справилась с Каролиной Плишковой
Фото: btu.org.ua
В Мельбурне (Австралия) состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 30-летняя представительница Чехии Каролина Плишкова и 30-летняя представительница Польши Магда Линетт.
Встреча завершилась победой Магды Линетт.
Australian Open-2023
Магда Линетт - Каролина Плишкова 6:3, 7:5
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
На счету Линетт три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. У её оппонентки – три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале соревнований Линетт сыграет с Ариной Соболенко.
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