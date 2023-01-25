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Australian Open. Донна Векич уступила Арине Соболенко в четвертьфинале соревнований

Теннис
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Соболенко отдала сопернице 5 геймов

Australian Open. Донна Векич уступила Арине Соболенко в четвертьфинале соревнований

Фото: si.com

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Хорватская теннисистка Донна Векич не смогла выйти в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года.

На стадии 1/4 финала она уступила 24-летней уроженке Минска Арине Соболенко.

1/4 финала. Australian Open

Арина Соболенко - Донна Векич 6:3, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. На счету Векич четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал австралийского мэйджора Соболенко сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

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В статье: Донна Векич
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