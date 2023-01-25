Стал известен первый полуфиналист Открытого чемпионата Австралии-2023

Американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче он обыграл своего соотечественника Бена Шелтона.

Томми Пол - Бен Шелтон 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.

Пол сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Шелтон 24 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале Australian Open Пол сразится с победителем противостояния Андрей Рублёв — Новак Джокович.