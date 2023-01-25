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Организаторы мужского парного разряда Уимблдона отменили пятисетовый формат матчей

Теннис
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Решили вернуться к стандартным матчам

Организаторы мужского парного разряда Уимблдона отменили пятисетовый формат матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Организаторы Уимблдона приняли решение вернуться к стандартному для турниров "Большого шлема" формату проведения мужских матчей в парном разряде, пишет AP News.

С грядущего розыгрыша мужские матчи в парном разряде будут проходить в трёхсетовом формате.

Организаторы обосновали такое решение тем, что это привлечёт большее количество игроков участвовать в парных соревнованиях и упростит составление расписания.

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В статье: Уимблдон
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