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Илья Марченко вышел во второй круг челленджера во Франции
Украинец успешно преодолел стартовый этап соревнований
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в основной сетке "челленджера" во Франции. В первом матче соревнований он обыграл француза Бенуа Пэра.
Первый круг
Илья Марченко - Бенуа Пэр 6:1, 6:4
За 1 час и 10 минут украинец пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, отыграл единственный брейк-поинт соперника и сделал три брейка.
Во втором круге Марченко сыграет против 20-летнего Доминика Штрикера из Швейцарии.
Напомним, что украинец вышел в основу через отборочный турнир.
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