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Илья Марченко вышел во второй круг челленджера во Франции

Теннис
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Украинец успешно преодолел стартовый этап соревнований

Илья Марченко вышел во второй круг челленджера во Франции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в основной сетке "челленджера" во Франции. В первом матче соревнований он обыграл француза Бенуа Пэра.

Первый круг

Илья Марченко - Бенуа Пэр 6:1, 6:4

За 1 час и 10 минут украинец пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, отыграл единственный брейк-поинт соперника и сделал три брейка.

Во втором круге Марченко сыграет против 20-летнего Доминика Штрикера из Швейцарии.

Напомним, что украинец вышел в основу через отборочный турнир.

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В статье: Илья Марченко
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