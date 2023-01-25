Илья Марченко вышел во второй круг челленджера во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в основной сетке "челленджера" во Франции. В первом матче соревнований он обыграл француза Бенуа Пэра.

Первый круг

Илья Марченко - Бенуа Пэр 6:1, 6:4

За 1 час и 10 минут украинец пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, отыграл единственный брейк-поинт соперника и сделал три брейка.

Во втором круге Марченко сыграет против 20-летнего Доминика Штрикера из Швейцарии.

Напомним, что украинец вышел в основу через отборочный турнир.