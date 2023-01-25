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Дарья Снигур пробилась во второй круг турнира ITF W60 во Франции
Украинской теннисистке пришлось хорошенько поработать
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур успешно стартовала на турнире ITF W60 во Франции. В матче стартового тура она обыграла в трех сетах румынскую теннисистку Андрею Миту.
Дарья Снигур - Андрея Мита 7:5, 4:6, 7:5
Украинка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла восемь геймов на своей подаче и сделала девять брейков. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.
Во втором круге Снигур сыграет против швейцарской теннисистки Сьюзан Бандекки. Украинка дважды обыграла свою соперницу в их очных поединках в 2021 и 2022 годах.
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