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Компания Пике подаст иск в Спортивный арбитражный суд на ITF
Компания хочет возмещения ущерба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Компания Kosmos, основанная испанским футболистом Жераром Пике, обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с миллионным иском к Международной федерации тенниса (ITF), сообщает Marca.
Kosmos намерен взыскать с ITF средства за «необоснованное» расторжение контракта, существовавшего между обеими сторонами на организацию Кубка Дэвиса в течение 25 лет и за ущерб, который этот разрыв наносит компании.
Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике была обязана оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия по понятным причинам были пересмотрены.
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