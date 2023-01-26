  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Компания Пике подаст иск в Спортивный арбитражный суд на ITF
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компания Пике подаст иск в Спортивный арбитражный суд на ITF

Теннис
(1 голосов)

Компания хочет возмещения ущерба

Компания Пике подаст иск в Спортивный арбитражный суд на ITF

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Компания Kosmos, основанная испанским футболистом Жераром Пике, обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с миллионным иском к Международной федерации тенниса (ITF), сообщает Marca.

Kosmos намерен взыскать с ITF средства за «необоснованное» расторжение контракта, существовавшего между обеими сторонами на организацию Кубка Дэвиса в течение 25 лет и за ущерб, который этот разрыв наносит компании.

Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике была обязана оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия по понятным причинам были пересмотрены.

По теме
yellow-arrow
Отец Новака Джоковича на фоне флага РФ и Z передал поздравление путинскому байкеру Хирургу
yellow-arrow
Томми Пол: С нетерпением жду матчей Кирьоса
yellow-arrow
Дарья Снигур пробилась во второй круг турнира ITF W60 во Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: CAS Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде