Надаль рассказал о серьезности своей травмы

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль рассказал о травме, полученной им во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

"Сегодня я был в теннисной клинике в Барселоне, где мне сделали несколько анализов. Результаты обследования в Мельбурне подтверждены, а сроки восстановления остались прежними. Определены методы лечения. Через три недели мы проведём новые тесты, чтобы увидеть прогресс", — написал Надаль в своих социальных сетях.

В матче второго круга Australian Open Надаль проиграл со счётом 4:6, 4:6, 5:7