Костюк остановилась в шаге от финала Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей, румынкой Еленой Габриэлой Русе, проиграла в полуфинале парного разряда Australian Open. Украино-румынский дуэт уступил первым сеяным на этом турнире, чешкам Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой.

Противостояние длилось 80 минут. За это время Костюк и Русе пять раз отдали свою подачу и сами использовали один брейк-поинт, а также совершили сразу 23 невынужденных ошибки, в то время как у соперниц их было всего 8.

Полуфинал мейджора в Австралии стал лучшим результатом для Костюк в парном разряде. Раньше она играла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в Австралии доходила максимум до третьего раунда.

WTA. Australian Open. Пары. Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия) / Екатерина Синякова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) / Елена Габриэла Русе (Румыния) 6:2, 6:2