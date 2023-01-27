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Циципас: Выйти в финал значит очень многое
Грек прокомментировал выход в финал
фото - flashscore.com.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3) рассказал о возможных соперниках по финальному матчу.
Напомним, Циципас сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия).
"Для меня же это прекрасная возможность. Выйти в финал значит очень многое. Я начинал тут на первом юниорском "Шлеме", а сейчас вышел в мужской финал — это так же важно, как мои первые шаги на корте. Собираюсь воспользоваться этой возможностью и подготовиться к этому важному дню", — сказал Циципас на пресс-конференции.
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