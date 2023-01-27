Джокович вышел в свой 10-й финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open — 2023, в полуфинале обыграв американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:1, 6:2.

Это его 10-й выход в финал этого турнира.

Новак выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах.

В финале этого розыгрыша Новак Джокович встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.