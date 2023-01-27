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Джокович вышел в свой 10-й финал Australian Open
Серб выигрывал последний раз титул в 2021 году
Фото: Tennis World
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open — 2023, в полуфинале обыграв американца Томми Пола со счётом 7:5, 6:1, 6:2.
Это его 10-й выход в финал этого турнира.
Новак выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах.
В финале этого розыгрыша Новак Джокович встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
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