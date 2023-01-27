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Джоковичу покорилась самая длинная победная серия в основе Australian Open
Серб не знает горечи поражений с 2019 года
Фото: The Denver Channel
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.
Эта победа позволила Джоковичу установить историческое достижение на Australian Open. Серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. У него 27 побед подряд с 2019 года. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого насчитывала 26 матчей с 2000 по 2004 год.
В Финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом
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