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Организаторы Australian Open подписали новый контракт с производителем мячей
Даже не смотря на критику
instagram.com/australianopen
Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком мячей для соревнований в 2019 году.
Новый контракт будет действовать до 2028 года.
Стоит также отметить, что в этом году некоторые игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop.
Они говорили, что мячи слишком быстро теряют давление, а также слишком быстро распушаются. Кроме того, теннисисты утверждали, что их трудно контролировать.
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