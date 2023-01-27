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Организаторы Australian Open подписали новый контракт с производителем мячей

Теннис
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Даже не смотря на критику

Организаторы Australian Open подписали новый контракт с производителем мячей

instagram.com/australianopen

Новина українською

Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком мячей для соревнований в 2019 году.

Новый контракт будет действовать до 2028 года.

Стоит также отметить, что в этом году некоторые игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop.

Они говорили, что мячи слишком быстро теряют давление, а также слишком быстро распушаются. Кроме того, теннисисты утверждали, что их трудно контролировать.

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В статье: Australian Open
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