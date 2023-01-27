Организаторы Australian Open подписали новый контракт с производителем мячей

Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком мячей для соревнований в 2019 году.

Новый контракт будет действовать до 2028 года.

Стоит также отметить, что в этом году некоторые игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop.

Они говорили, что мячи слишком быстро теряют давление, а также слишком быстро распушаются. Кроме того, теннисисты утверждали, что их трудно контролировать.