  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF во Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF во Франции

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка провела отличный матч

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF во Франции

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в четвертьфинальном матче турнира ITF во Франции.

Она встречалась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез. Во втором сете Снигур уступала сопернице 2:5, после чего сумела собраться выиграть пять геймов подряд.

Дарья Снигур - Зейнеп Сонмез 6:3, 7:5

Следующей соперницей Снигур будет победительница матча Джессика Понше - Осеан Додан.

Читайте такжеЖирона за день избавилась от двух конкурентов Цыганкова
По теме
yellow-arrow
Новак Джокович: Мой отец думал, что фотографируется с сербскими болельщиками
yellow-arrow
Организаторы Australian Open подписали новый контракт с производителем мячей
yellow-arrow
Джоковичу покорилась самая длинная победная серия в основе Australian Open
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде