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Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF во Франции
Теннисистка провела отличный матч
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в четвертьфинальном матче турнира ITF во Франции.
Она встречалась с представительницей Турции Зейнеп Сонмез. Во втором сете Снигур уступала сопернице 2:5, после чего сумела собраться выиграть пять геймов подряд.
Дарья Снигур - Зейнеп Сонмез 6:3, 7:5
Следующей соперницей Снигур будет победительница матча Джессика Понше - Осеан Додан.
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Источник:BTU
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