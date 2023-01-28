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Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире

Теннис
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Желаем удачи

Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Три представительницы Украины выступят в основной сетке турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Марта Костюк получила пятый номер посева и сыграет против одной из победительниц квалификации. Даяна Ястремская будет стартовать матчем против японки Моюки Утидзимы, а Леся Цуренко начнет соревнования с поединка против бельгийки Исалин Бонавентюр.

Отметим, что турнир в Хуахине пройдет с 30 января по 5 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Магда Линнет.

Напомним, ранее Соболенко победила на Открытом чемпионате Австралии.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
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