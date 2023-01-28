Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире

Три представительницы Украины выступят в основной сетке турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Марта Костюк получила пятый номер посева и сыграет против одной из победительниц квалификации. Даяна Ястремская будет стартовать матчем против японки Моюки Утидзимы, а Леся Цуренко начнет соревнования с поединка против бельгийки Исалин Бонавентюр.

Отметим, что турнир в Хуахине пройдет с 30 января по 5 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Магда Линнет.