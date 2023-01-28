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Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире
Желаем удачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три представительницы Украины выступят в основной сетке турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
Марта Костюк получила пятый номер посева и сыграет против одной из победительниц квалификации. Даяна Ястремская будет стартовать матчем против японки Моюки Утидзимы, а Леся Цуренко начнет соревнования с поединка против бельгийки Исалин Бонавентюр.
Отметим, что турнир в Хуахине пройдет с 30 января по 5 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Магда Линнет.
Напомним, ранее Соболенко
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