  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк о россиянах на Wimbledon: Мне трудно это представить
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк о россиянах на Wimbledon: Мне трудно это представить

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Нам тоже трудно

Марта Костюк о россиянах на Wimbledon: Мне трудно это представить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила против допуска россиян и белорусов на Wimbledon. Ее слова цитирует INews:

"Я не могу представить, что кто-то из россиян или белорусов выигрывает турнир, а потом королевская семья должна поднимать вместе с ними трофеи. Мне тяжело это вообразить. Это одна из главных причин, почему им фактически запретили выступать.

Меня не волнуют очки, потому что если у вас есть уровень, вы получите очки где угодно. Посмотрите, например, на Елену Рыбакину. Ладно, она не получила очков за победу на "Уимблдоне". Ей было тяжело несколько месяцев, но теперь она в финале, она войдет в десятку лучших игроков.

Поэтому я не знаю... Для "Уимблдона" будет сложный момент. К сожалению, я не знаю, что они решат" – сказала она.

Напомним, что ранее определились победительницы парного Australian Open.

По теме
yellow-arrow
Крейчикова и Синякова – чемпионки парного разряда Australian Open 2023
yellow-arrow
Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире
yellow-arrow
Белоруска Соболенко побеждает на Australian Open 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде