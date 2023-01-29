Марта Костюк о россиянах на Wimbledon: Мне трудно это представить

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила против допуска россиян и белорусов на Wimbledon. Ее слова цитирует INews:

"Я не могу представить, что кто-то из россиян или белорусов выигрывает турнир, а потом королевская семья должна поднимать вместе с ними трофеи. Мне тяжело это вообразить. Это одна из главных причин, почему им фактически запретили выступать.

Меня не волнуют очки, потому что если у вас есть уровень, вы получите очки где угодно. Посмотрите, например, на Елену Рыбакину. Ладно, она не получила очков за победу на "Уимблдоне". Ей было тяжело несколько месяцев, но теперь она в финале, она войдет в десятку лучших игроков.

Поэтому я не знаю... Для "Уимблдона" будет сложный момент. К сожалению, я не знаю, что они решат" – сказала она.