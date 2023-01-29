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Украинка Соболева обыграла россиянку в невероятном финале турнира ITF в Анталии
Просто безумный поединок
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №704) победила на турнире серии ITF в Анталии (Турция).
В решающем матче за главный приз соревнований она одолела россиянку Дарию Лодикову (WTA №621). Счет матча 2-1 (6-7; 7-5; 7-6) в пользу нашей спортсменки.
Поединок длился 3 часа 50 минут.
Это уже четвертый титул Анастасии в карьере и второй подряд в сезоне (на прошлой неделе Соболева завоевала еще один приз в Анталии).
Напомним, ранее Джокович
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