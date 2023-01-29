  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Соболева обыграла россиянку в невероятном финале турнира ITF в Анталии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Соболева обыграла россиянку в невероятном финале турнира ITF в Анталии

Теннис
(1 голосов)

Просто безумный поединок

Украинка Соболева обыграла россиянку в невероятном финале турнира ITF в Анталии

https://tennisua.org

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №704) победила на турнире серии ITF в Анталии (Турция).

В решающем матче за главный приз соревнований она одолела россиянку Дарию Лодикову (WTA №621). Счет матча 2-1 (6-7; 7-5; 7-6) в пользу нашей спортсменки.

Поединок длился 3 часа 50 минут.

Это уже четвертый титул Анастасии в карьере и второй подряд в сезоне (на прошлой неделе Соболева завоевала еще один приз в Анталии).

Напомним, ранее Джокович победил в финале АО 2023.

По теме
yellow-arrow
Джокович догнал Надаля по титулам Grand Slam
yellow-arrow
Джокович побеждает Циципаса в финале Australian Open
yellow-arrow
Марта Костюк о россиянах на Wimbledon: Мне трудно это представить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ITF Анастасия Соболева
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде