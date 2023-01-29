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Джокович догнал Надаля по титулам Grand Slam

Теннис
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Борьба обостряется

Джокович догнал Надаля по титулам Grand Slam

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович победил в финале Открытого чемпионата Австралии – Australian Open 2023. В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел сопротивление грека Стефаноса Циципаса (АТР №4).

После этой победы у Новака есть в своем активе 22 титула на турнирах серии Grand Slam.

10 – Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

2 – Roland Garros (2016, 2021)

7 – Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

3 – US Open (2011, 2015, 2018).

По количеству этих титулов серб догнал испанца Рафаэля Надаля (АТР №2). Третьим в спину им дышал швейцарец Роджер Федерер, в его активе 19 Grand Slam. Однако Роджер завершил карьеру и не сможет навязать борьбу.

Напомним, что ранее определилась победительница женского разряда АО 2023 года.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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