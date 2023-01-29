Новак Джокович прокомментировал победу на AO 2023

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №5) поделился своими эмоциями от победы на Открытом чемпионате Австралии.

"Поздравляю Стефаноса с отличным турниром, с этой битвой. Это не последний финал ТБШ для тебя. Команда Циципаса, вы много времени тратите, чтобы сделать Стефаноса самым лучшим человеком и игроком. А ты таков во всех смыслах.

Греция и Сербия – относительно маленькие страны, не имеющие богатых теннисных традиций. У нас не так много игроков, на которых можно ориентироваться. Это послание молодым игрокам: вы должны мечтать, несмотря ни на что. Не важно, из какой вы страны, какое у вас было детство. Я вообще считаю, что чем труднее у тебя детство, тем сильнее ты становишься. Мы со Стефаносом – доказательства. Не позволяйте никому отнимать ваши мечты. Если вы найдете хотя бы одного такого человека, который способен в вас поверить, то держитесь за него. Все получится.

Невероятное путешествие для моей команды, семьи. Я ничего не воспринимаю как должное. Многие любят подчеркивать негативные черты моего характера, но вы, ребята, всегда на моей стороне. Так что этот трофей такой же ваш, как и мой!

Это был самый сложный турнир в моей жизни. Много факторов в прошлом году я не играл. Только команда знает, через что я прошел. Учитывая обстоятельства, это самая большая и важная победа в моей карьере" – сказал он.