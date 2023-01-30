Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР
Серб одержал победу в финале Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine
ATP опубликовала обновлённый рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь стал первой ракеткой мира. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас, а топ-3 замкнул Стефанос Циципас, который обошел Каспера Рууда из Норвегии.
Рейтинг ATP. 30 января
1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195.
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765.
5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4200.
6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715.
8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410.
9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи - Рома 2:1. Даже Моуриньо не остановил
- "Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина
- Зеленский: В некоторых своих войнах россия теряла в целом меньше, чем под Бахмутом
- Новак Джокович: Мой отец думал, что фотографируется с сербскими болельщиками
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов