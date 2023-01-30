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Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР

Теннис
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Серб одержал победу в финале Australian Open

Новак Джокович возглавил обновленный рейтинг АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

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ATP опубликовала обновлённый рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии вновь стал первой ракеткой мира. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас, а топ-3 замкнул Стефанос Циципас, который обошел Каспера Рууда из Норвегии.

Рейтинг ATP. 30 января

1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070.

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730.

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195.

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765.

5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4200.

6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715.

8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410.

9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995

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В статье: Новак Джокович
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