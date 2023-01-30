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Калинина поднялась на 31-е место в обновленном рейтинге WTA, Ястремская и Цуренко потеряли позиции

Теннис
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Обновленный рейтинг WTA

Калинина поднялась на 31-е место в обновленном рейтинге WTA, Ястремская и Цуренко потеряли позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ангелина Калинина поднялась на 31-е место в обновленном рейтинге WTA. Ещё одна украинка Марта Костюк поднялась на одну строчку и теперь занимает 60-е место в мировой классификации.

Что касается Катерины Байндл и Даяны Ястремской, то они расположились на 84-й и 103-й позиции соответственно. Леся Цуренко также не смогла улучшить свои результаты и опустилась на 136-место.

Что касается парного рейтинга, то Людмила Киченок занимает 10-е место(-1), Марта Костюк обновила свой личный рекорд, поднявшись на 31-е место (+8) и топ-3 в национальном парном рейтинге сохраняет Надежда Киченок - 74-е место (+1).

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В статье: WTA
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Источник:
BTU

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