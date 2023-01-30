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Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Хуахине
Украинка сумела вырвать победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA в Таиланде. Украинская теннисистка оказалась сильнее Исалин Бонавентюр из Бельгии.
Хуахин, Таиланд. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) 6:3, 4:6, 6:4
Стартовый сет был за Цуренко, после чего вторую партию выиграла Бонавентюр. В решающем отрезке украинская теннисистка вела со счётом 5:0, и едва не упустила свое преимущество.
Матч продлился 2 часа и 13 минут. За это время украинка подала одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейкпоинтов.
Следующая соперница Цуренко определится в матче Анна Калинская - Екатерина Макарова.
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