Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Хуахине

Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA в Таиланде. Украинская теннисистка оказалась сильнее Исалин Бонавентюр из Бельгии.

Хуахин, Таиланд. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) 6:3, 4:6, 6:4

Стартовый сет был за Цуренко, после чего вторую партию выиграла Бонавентюр. В решающем отрезке украинская теннисистка вела со счётом 5:0, и едва не упустила свое преимущество.

Матч продлился 2 часа и 13 минут. За это время украинка подала одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейкпоинтов.

Следующая соперница Цуренко определится в матче Анна Калинская - Екатерина Макарова.