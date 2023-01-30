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Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Хуахине

Теннис
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Украинка сумела вырвать победу

Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Хуахине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире WTA в Таиланде. Украинская теннисистка оказалась сильнее Исалин Бонавентюр из Бельгии.

Хуахин, Таиланд. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) 6:3, 4:6, 6:4

Стартовый сет был за Цуренко, после чего вторую партию выиграла Бонавентюр. В решающем отрезке украинская теннисистка вела со счётом 5:0, и едва не упустила свое преимущество.

Матч продлился 2 часа и 13 минут. За это время украинка подала одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейкпоинтов.

Следующая соперница Цуренко определится в матче Анна Калинская - Екатерина Макарова.

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В статье: Леся Цуренко
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