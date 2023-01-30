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Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира Кобленце

Теннис
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Украинец успешно преодолел финал квалификации

Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира Кобленце

Новина українською

Виталий Сачко одержал победу во втором раунде квалификации "челленджера" в Германии. Украинец не испытал проблем в матче с Алибеком Качмазовым.

Кобленц. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко - Алибек Качмазов 6:4, 6:3

За 1 час и 33 минуты Сачко выполнил пять эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл три гейма на своей подаче.

Для Сачко это второй турнир в этом году, кто станет следующим соперником в основе турнира пока неизвестно

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В статье: Виталий Сачко
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