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Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира Кобленце
Украинец успешно преодолел финал квалификации
Виталий Сачко одержал победу во втором раунде квалификации "челленджера" в Германии. Украинец не испытал проблем в матче с Алибеком Качмазовым.
Кобленц. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко - Алибек Качмазов 6:4, 6:3
За 1 час и 33 минуты Сачко выполнил пять эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл три гейма на своей подаче.
Для Сачко это второй турнир в этом году, кто станет следующим соперником в основе турнира пока неизвестно
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