Виталий Сачко вышел в основную сетку турнира Кобленце

Виталий Сачко одержал победу во втором раунде квалификации "челленджера" в Германии. Украинец не испытал проблем в матче с Алибеком Качмазовым.

Кобленц. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко - Алибек Качмазов 6:4, 6:3

За 1 час и 33 минуты Сачко выполнил пять эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал шесть брейков и проиграл три гейма на своей подаче.

Для Сачко это второй турнир в этом году, кто станет следующим соперником в основе турнира пока неизвестно