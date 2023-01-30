Мугуруса потерпела шестое поражение подряд

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла шестой матч подряд. На старте турнира WTA-250 в Лионе (Франция) она уступила 18-летней Линде Носковой из Чехии.

Гарбинье Мугуруса - Линда Носкова 6:1, 6:4

Матч продолжался 1 час и 13 минут.

Носкова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов (67%). На счету испанской теннисистки пять эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных (14%).

Во втором круге Линда Носкова встретится с Маяр Шериф из Египта.