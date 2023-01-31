Алексей Крутых вышел во второй круг турнира в Тенерифе, отдав сопернику два гейма

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй круг на "челленджере" в Испании, в котором обыграл Лоренцо Джустино из Италии

Тенерифе, Испания. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Лоренцо Джустино (Италия) 6:2, 6:0

Матч продлился 1 час и 4 минуты. За это время украинец подал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал пять брейков на подаче соперника.

Стоит отметить, что для Крутых это первый матч после дебюта в основной сетке Australian Open.

Во втором круге Алексей сыграет против Валентина Ройера из Франции, с котором ранее уже встречался.