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Алексей Крутых вышел во второй круг турнира в Тенерифе, отдав сопернику два гейма

Теннис
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Неплохой старт

Алексей Крутых вышел во второй круг турнира в Тенерифе, отдав сопернику два гейма

Фото: ukrgate.com

Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй круг на "челленджере" в Испании, в котором обыграл Лоренцо Джустино из Италии

Тенерифе, Испания. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Лоренцо Джустино (Италия) 6:2, 6:0

Матч продлился 1 час и 4 минуты. За это время украинец подал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал пять брейков на подаче соперника.

Стоит отметить, что для Крутых это первый матч после дебюта в основной сетке Australian Open.

Во втором круге Алексей сыграет против Валентина Ройера из Франции, с котором ранее уже встречался.

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В статье: Алексей Крутых
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