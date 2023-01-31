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Алексей Крутых вышел во второй круг турнира в Тенерифе, отдав сопернику два гейма
Неплохой старт
Фото: ukrgate.com
Украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй круг на "челленджере" в Испании, в котором обыграл Лоренцо Джустино из Италии
Тенерифе, Испания. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Лоренцо Джустино (Италия) 6:2, 6:0
Матч продлился 1 час и 4 минуты. За это время украинец подал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал пять брейков на подаче соперника.
Стоит отметить, что для Крутых это первый матч после дебюта в основной сетке Australian Open.
Во втором круге Алексей сыграет против Валентина Ройера из Франции, с котором ранее уже встречался.
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