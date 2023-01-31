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Лион. Надежда Киченок и Макото Ниномия вышли в четвертьфинал соревнований
Украинско-японский дуэт сумел выиграть решающий сет
Во вторник, 31 января Надежда Киченок и Макото Ниномия выиграли первый матч на турнире WTA во Франции. Украинско-японская пара оказалась сильнее Алёны Фоминой-Клоц и Эльзы Жакмо.
Лион, Франция. Парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Алёна Фомина-Клоц/Эльза Жакмо (-/Франция) 6:4, 3:6, 10-4
Стоит отметить, что Киченок и Ниномия впервые провели совместный матч.
В четвертьфинале Надежда и Макото встретятся с дуэтом Ана Богдан/Данка Ковинич (Румыния/Черногория).
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