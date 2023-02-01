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Джокович играл на Australian Open с надрывом подколенного сухожилия
Серб проводит отличный старт сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович играл на триумфальном для себя Открытом чемпионате Австралии с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тайли.
"Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был разрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет, трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально", — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.
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