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Джокович играл на Australian Open с надрывом подколенного сухожилия

Теннис
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Джокович играл на Australian Open с надрывом подколенного сухожилия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович играл на триумфальном для себя Открытом чемпионате Австралии с трёхсантиметровым разрывом подколенного сухожилия на левой ноге. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тайли.

"Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был разрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет, трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально", — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.

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В статье: Новак Джокович
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