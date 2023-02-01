  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Ролан Гаррос показали постер предстоящего турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Ролан Гаррос показали постер предстоящего турнира

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 28 мая

Организаторы Ролан Гаррос показали постер предстоящего турнира

Новина українською

Организаторы "Ролан Гаррос" опубликовала официальный постер турнира сезона-2023.

На картинке девушка с ракеткой стоит на грунтовом корте и смотрит в горизонт. В ночном небе вместо звёзд множество теннисных мячей.

Основная сетка Открытого чемпионата Франции – 2023 стартует 28 мая и завершатся соревнования 11 июня.

По теме
yellow-arrow
Надежда Киченок вышла в парный полуфинал турнира в Лионе
yellow-arrow
Джокович играл на Australian Open с надрывом подколенного сухожилия
yellow-arrow
Каролин Гарсия вышла во второй круг турнира в Лионе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде