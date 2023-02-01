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Организаторы Ролан Гаррос показали постер предстоящего турнира
Соревнования стартуют 28 мая
Организаторы "Ролан Гаррос" опубликовала официальный постер турнира сезона-2023.
На картинке девушка с ракеткой стоит на грунтовом корте и смотрит в горизонт. В ночном небе вместо звёзд множество теннисных мячей.
Основная сетка Открытого чемпионата Франции – 2023 стартует 28 мая и завершатся соревнования 11 июня.
Presenting the official #RolandGarros 2023 poster ✨— Roland-Garros (@rolandgarros) February 1, 2023
L'affiche officielle du tournoi 2023 ????
© Maxime Verdier/FFT 2023 pic.twitter.com/26TxOb46DT
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