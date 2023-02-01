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Надежда Киченок вышла в парный полуфинал турнира в Лионе
Все решалось в третьем сете
Фото: meta.ua
Надежда Киченок вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Лионе. Украинско-японская пара обыграла Ану Богдан из Сербии и Александру Панову.
WTA 250. Лион. Четвертьфинал
Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Ана Богдан/Данка Ковинич (Румыния/Черногория) 6:4, 4:6, 10-8
Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время Киченок и Ниномия сделали 2 эйса, 7 двойных ошибок и реализовали 3 из 8 брейкпоинтов.
Следующими соперницами Киченок и Ниномии станет дуэт Ольга Данилович/Александра Панова (Сербия/-).
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