Леся Цуренко обыграла россиянку на турнире в Хуахине

Леся Цуренко одержала победу во втором круге турнира WTA в Таиланде, обыграв Анну Калинскую.

Таиланд. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Анна Калинская (-, 4) 6:0, 6:7(3), 6:4

В первом сете украинка просто декласировала соперницу, а во втором упустила два матчбола на своей подаче в решающих геймах.

В решающем сете, Леся вела в счете 2:0 но Калинская сравняла счёт, после чего они обменялись брейками и Цуренко выиграла три гейма кряду.

Соперница Леси определится в матче Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия).