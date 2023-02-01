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Леся Цуренко обыграла россиянку на турнире в Хуахине
Украинка провела хороший матч
Фото: WTA Tennis
Леся Цуренко одержала победу во втором круге турнира WTA в Таиланде, обыграв Анну Калинскую.
Таиланд. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Анна Калинская (-, 4) 6:0, 6:7(3), 6:4
В первом сете украинка просто декласировала соперницу, а во втором упустила два матчбола на своей подаче в решающих геймах.
В решающем сете, Леся вела в счете 2:0 но Калинская сравняла счёт, после чего они обменялись брейками и Цуренко выиграла три гейма кряду.
Соперница Леси определится в матче Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия).
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