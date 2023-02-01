Леся Цуренко: Я счастлива, что смогла победить Калинскую

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу во втором круге турнира в Хуахине.

Напомним, что она в трех сетах победила четвертую ракетку соревнований Ану Калинскую.

"Должна сказать, что не очень хорошо себя чувствовала в течении всего матча и поэтому была очень удивлена, что сумела так хорошо сыграть первый сет. Не знаю, возможно из-за темноты или я просто не привыкла играть в таких условиях, но я чувствовала себя очень странно весь матч, как будто мое ментальное состояние то поднималось, то опускалось, и, вероятно, это повлияло на счет.

Я счастлива, что смогла победить, но я не очень довольна некоторыми своими ударами, так что определенно завтра меня ждет дополнительная тренировка."

В четвертьфинале Леся Цуренко сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Татьяна Мария.