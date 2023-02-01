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Кливленд. Илья Марченко не смог выйти в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Украинец проиграл все два сета

Кливленд. Илья Марченко не смог выйти в четвертьфинал соревнований

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко уступил Александару Ковачевичу на турнире в Кливленде.

Кливленд. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Александар Ковачевич (США) 5:7, 3:6

За 1 час и 20 минут Марченко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов.

Стоит отметить, что для украинца это первый четвертьфинал на "челленджерах" с мая 2022 года.

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В статье: Илья Марченко
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