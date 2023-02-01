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Кливленд. Илья Марченко не смог выйти в четвертьфинал соревнований
Украинец проиграл все два сета
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко уступил Александару Ковачевичу на турнире в Кливленде.
Кливленд. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Александар Ковачевич (США) 5:7, 3:6
За 1 час и 20 минут Марченко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов.
Стоит отметить, что для украинца это первый четвертьфинал на "челленджерах" с мая 2022 года.
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