Кливленд. Илья Марченко не смог выйти в четвертьфинал соревнований

Украинский теннисист Илья Марченко уступил Александару Ковачевичу на турнире в Кливленде.

Кливленд. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Александар Ковачевич (США) 5:7, 3:6

За 1 час и 20 минут Марченко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов.

Стоит отметить, что для украинца это первый четвертьфинал на "челленджерах" с мая 2022 года.