Марта Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Марта Костюк сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA в Таиланде. В матче второго круга она обыграла представительницу Японии Нао Хибино.

Хуахин, Таиланд. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Нао Хибино (Япония) 6:3, 7:6

Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Марта сделала 1 эйс, 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.

Во втором сете украинка не подала на сет при счете 5:4 и отыграла два сетбола на тай-брейке.

В матче 1/4 финала Марта Костюк сыграет против победительницы матча Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова.