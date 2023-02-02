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Марта Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине
Украинка выиграла все два сета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA в Таиланде. В матче второго круга она обыграла представительницу Японии Нао Хибино.
Хуахин, Таиланд. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Нао Хибино (Япония) 6:3, 7:6
Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Марта сделала 1 эйс, 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.
Во втором сете украинка не подала на сет при счете 5:4 и отыграла два сетбола на тай-брейке.
В матче 1/4 финала Марта Костюк сыграет против победительницы матча Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова.
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