Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира в Таиланде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова 6:2, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла японку Нао Хибино.