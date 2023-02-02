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Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира в Таиланде
Теннисистка провела отличный матч
фото - flashscore.com.ua
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова 6:2, 7:5
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла японку Нао Хибино.
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