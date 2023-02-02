  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира в Таиланде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира в Таиланде

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка провела отличный матч

Бьянка Андрееску вышла в третий круг турнира в Таиланде

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Анастасию Захарову в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова 6:2, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Захаровой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Андрееску встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла японку Нао Хибино.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине
yellow-arrow
Серена Уильямс может возобновить карьеру
yellow-arrow
Кливленд. Илья Марченко не смог выйти в четвертьфинал соревнований
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бьянка Андрееску
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде