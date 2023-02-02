Джокович: Надеюсь сіграть на турнире в Дубае, несмотря на травму

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович рассказал об участии на турнире в Дубае (ОАЭ).

"На сегодняшний день я по-прежнему заявлен на турнир категории ATP-500 в Дубае, который состоится чуть меньше, чем через месяц. Необходимо пройти несколько медицинских осмотров. Времени не очень много, но надеюсь, что смогу вернуться на корты через несколько недель", — цитирует Джоковича Tennis up to date.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта.