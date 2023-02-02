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Джокович: Надеюсь сіграть на турнире в Дубае, несмотря на травму
Посмотрим, успеет ли он восстановится к матчу
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович рассказал об участии на турнире в Дубае (ОАЭ).
"На сегодняшний день я по-прежнему заявлен на турнир категории ATP-500 в Дубае, который состоится чуть меньше, чем через месяц. Необходимо пройти несколько медицинских осмотров. Времени не очень много, но надеюсь, что смогу вернуться на корты через несколько недель", — цитирует Джоковича Tennis up to date.
Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта.
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