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Джокович: Надеюсь сіграть на турнире в Дубае, несмотря на травму

Теннис
(1 голосов)

Посмотрим, успеет ли он восстановится к матчу

Джокович: Надеюсь сіграть на турнире в Дубае, несмотря на травму

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович рассказал об участии на турнире в Дубае (ОАЭ).

"На сегодняшний день я по-прежнему заявлен на турнир категории ATP-500 в Дубае, который состоится чуть меньше, чем через месяц. Необходимо пройти несколько медицинских осмотров. Времени не очень много, но надеюсь, что смогу вернуться на корты через несколько недель", — цитирует Джоковича Tennis up to date.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта.

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В статье: Новак Джокович
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