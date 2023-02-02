  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская уступила в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская уступила в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла продлить победную серию

Даяна Ястремская уступила в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение в матче с шестой сеяной Татьяной Марией на турнире WTA в Таиланде

Хуахин, Таиланд. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия, 6) 0:6, 4:6

Даяна Ястремская впервые проиграла матч на кортах турнира в Хуахине.

22-летняя украинская теннисистка сыграла четвертый матч в этом году и потерпела третье поражение. На следующей неделе Даяна попала в список участниц квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

По теме
yellow-arrow
Феликс Оже-Альяссим сыграет в Кубке Лейвера-2023
yellow-arrow
Джокович: Надеюсь сіграть на турнире в Дубае, несмотря на травму
yellow-arrow
Марта Костюк: В матче с Нао Хибино я просто делала все, что было в моих силах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде