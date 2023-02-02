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Даяна Ястремская уступила в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде
Украинка не смогла продлить победную серию
Фото: Eurosport
Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение в матче с шестой сеяной Татьяной Марией на турнире WTA в Таиланде
Хуахин, Таиланд. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия, 6) 0:6, 4:6
Даяна Ястремская впервые проиграла матч на кортах турнира в Хуахине.
22-летняя украинская теннисистка сыграла четвертый матч в этом году и потерпела третье поражение. На следующей неделе Даяна попала в список участниц квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
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Источник:BTU
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