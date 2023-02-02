Даяна Ястремская уступила в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде

Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение в матче с шестой сеяной Татьяной Марией на турнире WTA в Таиланде

Хуахин, Таиланд. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Татьяна Мария (Германия, 6) 0:6, 4:6

Даяна Ястремская впервые проиграла матч на кортах турнира в Хуахине.

22-летняя украинская теннисистка сыграла четвертый матч в этом году и потерпела третье поражение. На следующей неделе Даяна попала в список участниц квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.